Nino Frassica compie 70 anni: quello che non sapete sulla sua carriera e vita privata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Conosciamo meglio la carriera e vita privata di Nino Frassica, che oggi 11 dicembre 2020, compie 70 anni: i suoi successi AntoNino Frassica, per tutti “Nino“, nasce a Messina l’11 dicembre 1950. Inizia a partecipare all’età di vent’anni a diversi spettacoli teatrali e nelle tv locali della sua città. Poi viene notato da Renzo Arbore: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Conosciamo meglio ladi, che oggi 11 dicembre 2020,70: i suoi successi Anto, per tutti ““, nasce a Messina l’11 dicembre 1950. Inizia a partecipare all’età di vent’a diversi spettacoli teatrali e nelle tv locali della sua città. Poi viene notato da Renzo Arbore: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FinarMariasole : RT @GQitalia: Dal 1950, ogni #11dicembre anche in caso di improvvise nevicate, come direbbe il festeggiato, è il compleanno di #NinoFrassic… - GQitalia : Dal 1950, ogni #11dicembre anche in caso di improvvise nevicate, come direbbe il festeggiato, è il compleanno di… - occhio_notizie : Tanti auguri Nino Frassica! Oggi l'attore compie 70 anni! #11dicembre #accaddeoggi - Giorning : #11dicembre San Damaso #HappyBDay John Kerry Gianni Morandi Nino Frassica Jermaine Jackson Fabrizio Ravanelli - _Fab1ana_ : RT @pampam77019344: 'Io non sono superstizioso… non bisogna essere superstiziosi perché porta male…“ #NinoFrassica #11dicembre 1950 #BOTD… -