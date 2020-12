Morta per cause sconosciute, ora compare un video: la tragica scoperta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ylenia Bonavera è stata aggredita con una coltellata, c’è anche un video dell’aggressione, al momento le cause della morte sono sconosciute Una ragazza di 24 anni, Ylenia Bonavera, nel 2017… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ylenia Bonavera è stata aggredita con una coltellata, c’è anche undell’aggressione, al momento ledella morte sonoUna ragazza di 24 anni, Ylenia Bonavera, nel 2017… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Sport_Mediaset : .@massimozampini: '3-0 dedicato a chi dava per morta la #Juventus'. Voi che ne pensate? #SportMediaset #BarcaJuve - fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - agorarai : È morta all'età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infett… - yepfrancii : -entrambi e ordinato a Brandon di dare fuoco all'auto. Secondo i legali di Bernard la coppia era già morta quando B… - michexxe : è morta una persona innocente e non se ne parla, perché? siamo tutti uguali quindi perché della morte di Maradona c… -