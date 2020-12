Mattarella: “Contro il Covid servono serietà e unità. Non arrendersi ai danni della pandemia e delle logiche finanziarie del passato” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non dobbiamo arrenderci ai danni della pandemia sul tessuto sociale”. danni che “si aggiungono a quelli di stagioni non felici che hanno visto il prevalere delle logiche finanziarie sull’economia reale”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020, istituito presso Fondazione Cotec, lancia un messaggio alla politica in vista delle sfide che attendono il Paese. E proprio mentre il governo sembra più diviso che mai – con Matteo Renzi che in queste ore continua a minacciare la crisi -, torna a chiedere “serietà, sacrifici e unità” contro il virus. Specie ora che “siamo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Non dobbiamo arrenderci aisul tessuto sociale”.che “si aggiungono a quelli di stagioni non felici che hanno visto il prevaleresull’economia reale”. Il presidenteRepubblica Sergio, intervenuto alla cerimonia di conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020, istituito presso Fondazione Cotec, lancia un messaggio alla politica in vistasfide che attendono il Paese. E proprio mentre il governo sembra più diviso che mai – con Matteo Renzi che in queste ore continua a minacciare la crisi -, torna a chiedere “, sacrifici e” contro il virus. Specie ora che “siamo di ...

pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - globalistIT : - Covidiotis : @Lara86124487 @GiuseppeConteIT Ricordo anche SAVONA?? tutti uniti contro Mattarella, @luigidimaio che voleva l’impea… - Petra71301259 : @2002MMAD0691 Altro che dubbi... Mattarella non interviene mai in decisioni importanti per il popolo italiano... È… - TommyBoTheGreat : @MlNlBOT @VaeVictis No. Semplicemente dal punto di vista economico la 'rivoluzione' doveva essere nella seconda leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Contro Berlusconi: «Forza Italia accoglie l’appello di Mattarella: collaboriamo, è un dovere morale» Corriere della Sera