Mara Carfagna sta meglio ed è uscita dall’ospedale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per l'ex Ministra delle Pari Opportunità, ricoverata nei giorni scorsi al Gemelli di Roma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per l'ex Ministra delle Pari Opportunità, ricoverata nei giorni scorsi al Gemelli di Roma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

borghi_claudio : @_Eco___ @CPiteco Molto poche. Alla Camera mancava in FI per lo più gente che non viene mai più altri con problemi… - forza_italia : Cara @mara_carfagna, siamo con te! Auguri da tutti noi per una guarigione rapida e completa. Forza Mara! - _DAGOSPIA_ : MERCOLEDÌ SCORSO MARA CARFAGNA È TORNATA A CASA. ERA STATA RICOVERATA IL 2 DICEMBRE AL POLICLINICO… - silviabar12 : @marco_merighi Mara Carfagna è una donna molto impegnata e brava, non lo nego. - marco_merighi : @silviabar12 Mara Carfagna prima di entrare in politica faceva la valletta di Davide Mengacci a rete 4 in una trasm… -