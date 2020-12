Macabra scoperta in un campo: ritrovato cadavere all’interno di una valigia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un cadavere è stato ritrovato, nel pomeriggio di ieri, all’interno di una valigia in un terreno nei pressi del carcere di Sollicciano, nella periferia di Firenze. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo toscano. Nel pomeriggio di ieri, i resti di un cadavere sono stati rinvenuti nei pressi del carcere di Sollicciano, sito nell’omonimo quartiere L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unè stato, nel pomeriggio di ieri,di unain un terreno nei pressi del carcere di Sollicciano, nella periferia di Firenze. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo toscano. Nel pomeriggio di ieri, i resti di unsono stati rinvenuti nei pressi del carcere di Sollicciano, sito nell’omonimo quartiere L'articolo proviene da YesLife.it.

