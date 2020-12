GF Vip, cosa andrà in onda a Capodanno: il programma completo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vediamo insieme alcune anticipazioni che Alfonso Signorini ha lasciato trapelare riguardo lo speciale di Capodanno nella casa del GF Vip cosa ci aspetta a Capodanno nella casa del GF Vip (Instagram @grandefratellotv)Come già comunicato ai Vipponi ed a noi qualche sera fa, i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip trascorreranno Natale e Capodanno in diretta Tv. Gli spietati autori del GF Vip si stanno dando da fare con i preparativi dello speciale che andrà in onda la notte di Capodanno. Il conduttore dello show ha rivelato alle telecamere che ci saranno numerosissimi ospiti e che la diretta sarà diversa da tutte le altre. Ci aspetta musica dal vivo, gare tra i concorrenti e non ci saranno eliminazioni. LEGGI ANCHE: GF Vip, la confessione ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vediamo insieme alcune anticipazioni che Alfonso Signorini ha lasciato trapelare riguardo lo speciale dinella casa del GF Vipci aspetta anella casa del GF Vip (Instagram @grandefratellotv)Come già comunicato ai Vipponi ed a noi qualche sera fa, i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip trascorreranno Natale ein diretta Tv. Gli spietati autori del GF Vip si stanno dando da fare con i preparativi dello speciale cheinla notte di. Il conduttore dello show ha rivelato alle telecamere che ci saranno numerosissimi ospiti e che la diretta sarà diversa da tutte le altre. Ci aspetta musica dal vivo, gare tra i concorrenti e non ci saranno eliminazioni. LEGGI ANCHE: GF Vip, la confessione ...

marco0269 : RT @saraosalvatore: Cosa fa il governo per promuovere una cura per il covid?non si potrebbe partire dalle cure con cui sono guariti i vari… - GastoneSabba : RT @saraosalvatore: Cosa fa il governo per promuovere una cura per il covid?non si potrebbe partire dalle cure con cui sono guariti i vari… - 73rv : RT @saraosalvatore: Cosa fa il governo per promuovere una cura per il covid?non si potrebbe partire dalle cure con cui sono guariti i vari… - saraosalvatore : Cosa fa il governo per promuovere una cura per il covid?non si potrebbe partire dalle cure con cui sono guariti i v… - SimoNoveOtto : @DetectiveFurud0 Brava amo così si fa, parliamo di cose serie ora, cosa ne pensi di Zorzi e Malgioglio al GF Vip ? -