“Fratellì” è scomparso? Cosa sappiamo su 1727 Wrldstar dopo il servizio di Chi L’Ha Visto (Di sabato 12 dicembre 2020) “Fratellì” è scomparso? Questa è la domanda ricorrente rimbalzata di testata in testata dopo il servizio mandato in onda durante il programma TV Chi L’Ha Visto mercoledì 9 dicembre. La scomparsa di Algero Corretini, questo il nome di battesimo di 1727 Wrldstar, è stata denunciata dalla fidanzata che alle telecamere di Federica Sciarelli ha raccontato che in un primo momento pensava che Algero fosse stato arrestato, ma poi ha notato che da casa mancavano le due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti che è solito assumere. L’ipotesi più accreditata è quella della mossa pubblicitaria ma che ha comunque acceso l’attenzione degli organi di stampa. Roma Today fa notare che nelle ultime ore (dall’8 dicembre) sono comparsi i post della ragazza sul ... Leggi su bufale (Di sabato 12 dicembre 2020)? Questa è la domanda ricorrente rimbalzata di testata in testatailmandato in onda durante il programma TV Chimercoledì 9 dicembre. La scomparsa di Algero Corretini, questo il nome di battesimo di, è stata denunciata dalla fidanzata che alle telecamere di Federica Sciarelli ha raccontato che in un primo momento pensava che Algero fosse stato arrestato, ma poi ha notato che da casa mancavano le due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti che è solito assumere. L’ipotesi più accreditata è quella della mossa pubblicitaria ma che ha comunque acceso l’attenzione degli organi di stampa. Roma Today fa notare che nelle ultime ore (dall’8 dicembre) sono comparsi i post della ragazza sul ...

devrijnho : Raga ma è scomparso il tipo di “ho preso il muro fratellì”. La fidanzata ha denunciato ieri la scomparsa a chi l’ha visto - Agato_Agato : Io andrei a cercarlo in qualche scarpata vicina a qualche rotatoria. Corriere dello - LaPetitNuage : @chilhavistorai3 Non ci interessa dove sta, fratellí. Ha avuto anche troppi minuti in TV, fratellí. Chiudiamo sto s… - roastedbff : Tutto bene Fratellì? Sei scomparso fratellì? -#chilhavisto - Simone__Ferrari : RT @redazioneiene: Mancano le carte di credito e le boccette degli anabolizzanti -

Ultime Notizie dalla rete : “Fratellì” scomparso Successione testamentaria: cos'è, come funziona e quali quote entrano in gioco Fortune Italia