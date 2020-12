Firenze – Trovata valigia con resti umani vicino Carcere di Solicciano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ritrovamento è avvenuto all?esterno del Carcere di Sollicciano, vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Una valigia con resti umani in stato di “saponificazione” è stata Trovata in un terreno esterno al Carcere di Sollicciano, a Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ritrovamento è stato effettuato fortuitamente dal proprietario del terreno, il quale ha poi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ritrovamento è avvenuto all?esterno deldi Sollicciano,alla superstrada-Pisa-Livorno. Unaconin stato di “saponificazione” è statain un terreno esterno aldi Sollicciano, a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ritrovamento è stato effettuato fortuitamente dal proprietario del terreno, il quale ha poi

