Filippo Nardi: età, moglie, figli, primo Grande Fratello – Tutto su di lui (Di venerdì 11 dicembre 2020) Filippo Nardi stasera farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Filippo Nardi è un dj di origini britanniche naturalizzato italiano conosciuto per avere partecipato al Grande Fratello 2, da cui è stato escluso a causa di blasfemia. Dopo la parentesi al reality show ha lavorato a Le Iene e ad Anteprima Festivalbar, oltre a essere inviato per L’isola dei Famosi nel 2019. Filippo Nardi è nato a Londra il 30 maggio 1969 da una famiglia che non è chiaro se abbia discendenze nobiliari o meno. La mamma è figlia di una coppia di ebrei polacchi mentre la nonna è araba e il padre fiorentino. I genitori di Filippo Nardi si sono conosciuti durante gli studi di Belle ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020)stasera farà il suo ingresso nella Casa delVip.è un dj di origini britanniche naturalizzato italiano conosciuto per avere partecipato al2, da cui è stato escluso a causa di blasfemia. Dopo la parentesi al reality show ha lavorato a Le Iene e ad Anteprima Festivalbar, oltre a essere inviato per L’isola dei Famosi nel 2019.è nato a Londra il 30 maggio 1969 da una famiglia che non è chiaro se abbia discendenze nobiliari o meno. La mamma èa di una coppia di ebrei polacchi mentre la nonna è araba e il padre fiorentino. I genitori disi sono conosciuti durante gli studi di Belle ...

larryhlbe : RT @ineedtommy: Raga Filippo nardi mi stava sul cazzo già da lunedì, ora ho saputo che non gli piace Oppini, sono gusti, gusti di merda. #G… - ___savvy : RT @C19official: Bimbe che si fanno le fan fiction sul GFVIP che non sanno chi sia Filippo Nardi, queste non hanno ancora capito che senza… - 97fe67cc845e42b : RT @martinberote: Filippo Nardi, sappiamo che non ti piace Francesco, quindi io ti incoraggio a dirlo e a parlarne male in casa cosi: - con… - Aurora88661289 : Raga ma Filippo Nardi è amico della Salemi ? #prelemi - lucydellacitta : RT @ccanisciunefess: si sa che rapporti abbia Filippo Nardi con la chiesa? curiosità personale #gfvip -