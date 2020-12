F1 | risultato FP1 GP Abu Dhabi 2020 | Max Verstappen il più veloce | Hamilton 5° Le Ferrari fuori dalla top-10 fanno test aerodinamici

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Primo turno di prove libere ad Abu, sede dell’ultimo round del Mondialedi F1, significativo fino a un certo punto. Le monoposto hanno girato col sole e con temperature elevate, condizioni climatiche e di pista molto diverse da quelle che si incontreranno in vista delle qualifiche e della gara il cui via è previsto all’imbrunire, concludendosi sotto le luci artificiali della sera. Pertanto, la conseguente evoluzione della pista è un fattore da considerare durante la messa a punto delle vetture. In questo senso, il lavoro delle squadre dovrà essere molto attento e senza intoppi per arrivare al time-attack e alla corsa domenicale nel migliore dei modi. Un circuito particolare quello di Yas Marina, da medio/alto carico aerodinamico. Oltre ad avere lunghi rettilinei, presenta numerose curve medio/lente dove è importante avere tanta downforce. Il ...