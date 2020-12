F1, Ferrari: addio a Resta e Camilleri, che ne sarà di Binotto? A Maranello regna il caos (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Maranello regna il caos. Sono state ore tempestose quelle per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante delle ultime ore è la seguente: le dimissioni di Louis Camilleri con effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e membro del CdA di Ferrari. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di Maranello, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri“. Secondo quanto riportano le cronache, ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ail. Sono state ore tempestose quelle per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante delle ultime ore è la seguente: le dimissioni di Louiscon effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e membro del CdA di. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione dellagestirà il processo già avviato di identificazione del successore di“. Secondo quanto riportano le cronache, ...

