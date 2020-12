Elio di Elio e le storie tese piange prof Moderato/ “Gigante, generoso e coraggioso” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il frontman degli Elio e le storie tese ha dedicato un lungo post all'amico Lucio Moderato, noto professore che per anni ha combattuto a fianco di autismo e disabilità Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il frontman deglie leha dedicato un lungo post all'amico Lucio, notoessore che per anni ha combattuto a fianco di autismo e disabilità

NetflixIT : Buongiorno solo a Elio Germano - borghi_claudio : @ElioLannutti Elio ma che dici? La risoluzione può solo dire si o no. E' finito il tempo degli inganni. La risoluzi… - Sandra69716756 : @NetflixIT A me ricordano Elio ed Oliver troppo cresciuti - unipegaso_it : Il commento del Direttore Generale dell'Università Pegaso, Elio Pariota, sull'accordo raggiunto dal Consiglio Europ… - gidan68 : RT @f_ronchetti: 1/ Per la fusione i due nuclei devono collidere con energia sufficiente a vincere la repulsione elettrostatica tra loro.… -