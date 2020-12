De Luca: quest'anno Natale e Capodanno non esistono. (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un frame tratto dalla diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Napoli, 27 Novembre 2020. FACEBOOK 'La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un frame tratto dalla diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, Napoli, 27 Novembre 2020. FACEBOOK 'La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al ...

MediasetTgcom24 : Covid, De Luca: 'Natale e Capodanno quest'anno non esistono' #deluca - HuffPostItalia : Vincenzo De Luca: 'Natale e Capodanno quest'anno non esistono' - NegAdriana : RT @_DAGOSPIA_: VINCENZO DE LUCA TOGLIE LE PALLE DALL'ALBERO: NATALE E CAPODANNO QUEST'ANNO NON ESISTONO - PeriferiamoNews : Covid, De Luca: «Quest’anno Natale e Capodanno non esistono: in gioco il futuro del Paese» - Petreni_Luca : @2_crim @louhugvme Ma tu guarda che mondo di merda vorrebbero quest* ?? -