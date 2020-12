De Luca conferma la linea rigorosa: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono” (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vincenzo De Luca: il governatore della Campania conferma la linea rigorosa per contenere i contagi da Covid 19 e attacca il governo sul Recovery Fund (“Si configura l’ennesimo furto nei confronti delle regioni del Sud”). Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, conferma la linea rigorosa per contenere Leggi su 2anews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vincenzo De: il governatore della Campanialaper contenere i contagi da Covid 19 e attacca il governo sul Recovery Fund (“Si configura l’ennesimo furto nei confronti delle regioni del Sud”). Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo Delaper contenere

yeswecanon1 : Dovete capire se staranno o non staranno insieme non lo sapremo mai.... Emily. Ricostruendo rimane amicizia, confer… - marcoli62792739 : Ragazzi Luca mi fa morire adesso pure lui segue la linea di eli di trovare solo le critiche per pier ma perché a qu… - Luca_zone : Non è ancora finito #xf e si conferma la tradizione che in questo talent hanno successo quelli che non vincono, come Blind ???? - Piero_De_Luca : RT @amendolaenzo: Veti superati, accordo raggiunto all'#EUCO. Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto. Adesso acceleriamo anco… - SimonaBosch : @giagnoni_luca @SignorErnesto Mi conferma amico (inge) che fa sponda It/Sv che è così. Nella regione di Stoccolma… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca conferma De Luca: "Quest'anno Natale e Capodanno non esistono" La Repubblica Lightyear, in arrivo il film Pixar sulle origini di Buzz

Lightyear, film Pixar sulle origini di Buzz. La voce del protagonista è quella di Chris Evans, interprete anche di Captain America ...

Legge regionale della Toscana sul Terzo settore: un libro per capire che cosa cambia

Il volume è arricchito per una miglior consultazione anche da un’ appendice contenente il Codice del Terzo settore, la Legge regionale Toscana 65/2020, il parere del Consiglio di Stato n.1382/2018, le ...

Lightyear, film Pixar sulle origini di Buzz. La voce del protagonista è quella di Chris Evans, interprete anche di Captain America ...Il volume è arricchito per una miglior consultazione anche da un’ appendice contenente il Codice del Terzo settore, la Legge regionale Toscana 65/2020, il parere del Consiglio di Stato n.1382/2018, le ...