Covid, lutto ad Ischia: è morto l’ex sindaco Gianni Buono (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Giornata di lutto ad Ischia, il Covid ha portato via l’ex sindaco Gianni Buono, deceduto nelle ultime ore all’età di 75 anni. A dare la triste notizie è stato l’attuale primo cittadino isolano, Enzo Ferrandino, che sui social gli ha dedicato un commosso addio. “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco – . Abbiamo perso Gianni Buono, che è stato sindaco del nostro comune all’inizio della fase storica della Seconda Repubblica. Ricordo di aver conosciuto un amministratore equilibrato, cortese e disponibile ma, al contempo, molto deciso nell’incedere amministrativo. La stagione che la nostra comunità ha vissuto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Giornata diad, ilha portato via, deceduto nelle ultime ore all’età di 75 anni. A dare la triste notizie è stato l’attuale primo cittadino isolano, Enzo Ferrandino, che sui social gli ha dedicato un commosso addio. “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità – ha spiegato il– . Abbiamo perso, che è statodel nostro comune all’inizio della fase storica della Seconda Repubblica. Ricordo di aver conosciuto un amministratore equilibrato, cortese e disponibile ma, al contempo, molto deciso nell’incedere amministrativo. La stagione che la nostra comunità ha vissuto ...

afaretta : RT @IarosOscar: Cinema in lutto. Il Covid si porta via #KimKiDuk, artista coreano irregolare e coraggioso che in molti abbiamo amato. Qui i… - MrEfis79 : RT @RaiNews: l mondo del cinema è in lutto: #KimKiDuk è morto all'età di 59 anni in Lettonia in seguito a complicazioni legate al Covid-19… - AlessioPessott : @damiano755 @sabino85 Ripeto la domanda: cosa significa “fregarsene”? Quà sembra che se non vesti a lutto 24/7 per… - rep_milano : Il dottor Flavio Bison, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di… - rep_milano : Il dottor Flavio Bison, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lutto Il dottor Flavio Bison, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato La Repubblica Oriolo: il feroce Covid miete la seconda vittima

Il maledetto virus colpisce ancora Oriolo e dopo aver seminato il panico e provocato già una vittima nel corso della prima ondata della pandemia, questa mattina ha colpito Oriolo con più ferocia strap ...

Covid, è morto Gianni Buono, ex sindaco di Ischia: aveva 75 anni

Ischia a lutto: è morto per complicanze legate al covid, l'ex sindaco Gianni Buono. Era risultato positivo al coronavirus un mese fa ...

Il maledetto virus colpisce ancora Oriolo e dopo aver seminato il panico e provocato già una vittima nel corso della prima ondata della pandemia, questa mattina ha colpito Oriolo con più ferocia strap ...Ischia a lutto: è morto per complicanze legate al covid, l'ex sindaco Gianni Buono. Era risultato positivo al coronavirus un mese fa ...