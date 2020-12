Come dimagrire velocemente e senza farmaci: gli errori da evitare (Di venerdì 11 dicembre 2020) dimagrire velocemente, ovvero tutto e subito è la richiesta di molte persone, specie in prossimità delle feste. Obiettivo: perdere qualche chilo di troppo prima di Natale per godersi il cenone, sebbene tra intimi, senza troppi sensi di colpa. Attenzione però, perché le diete drastiche rischiano di non essere salutari e di innescare un pericoloso effetto yo-yo. dimagrire velocemente: 10 consigli sfoglia la gallery No alle diete fai da te «Un conto è perdere un paio di chili, un altro è voler dimagrire ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020), ovvero tutto e subito è la richiesta di molte persone, specie in prossimità delle feste. Obiettivo: perdere qualche chilo di troppo prima di Natale per godersi il cenone, sebbene tra intimi,troppi sensi di colpa. Attenzione però, perché le diete drastiche rischiano di non essere salutari e di innescare un pericoloso effetto yo-yo.: 10 consigli sfoglia la gallery No alle diete fai da te «Un conto è perdere un paio di chili, un altro è voler...

snowmanandme : @sifanfestino per i brufoli, sacchetto in faccia per l’ingressare, continuare a mangiare perché cosa negativa e cos… - LadyPolemika : Sono a dieta da un giorno e ho già voglia di gnocchi al ragù. Ma quelli che dicono che a dieta non bisogna privar… - rosygashina : RT @tamaralovesart: Tw // losing weight Non è normale che una ragazza splendida come Sunmi deve essere bombardata di commenti del cazzo ch… - tamaralovesart : Tw // losing weight Non è normale che una ragazza splendida come Sunmi deve essere bombardata di commenti del cazz… - liamshugsx : Che tristezza che le ragazze parlino così tanto di dieta e di corpo, di essere “grasse”, di DOVER dimagrire, di non… -