Calcio e Finanza: le Leghe europee dicono no alla Superlega (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arriva l’ennesimo parere negativo per la Superlega. secondo quanto riporta Calcio e Finanza infatti la European Leagues, associazione che riunisce 36 Leghe di 29 Paesi europei, dice “no” La creazione di un torneo riservato alle big europee nuocerebbe alla competizione sportiva e all’industria del Calcio. Il torneo così come immaginato infatti andrebbe solo ad accentuare, come mostra l’analisi realizzata da Kpmg per la European Leagues, il divario finanziario tra i campionati e soprattutto all’interno dei tornei stessi. Alberto Colombo, vicesegretario generale della European Leagues commenta così su MF-Milano Finanza «Di Superlega si parla puntualmente ogniqualvolta si sta ragionando sulla riforma delle competizioni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arriva l’ennesimo parere negativo per la. secondo quanto riportainfatti la European Leagues, associazione che riunisce 36di 29 Paesi europei, dice “no” La creazione di un torneo riservato alle bignuocerebbecompetizione sportiva e all’industria del. Il torneo così come immaginato infatti andrebbe solo ad accentuare, come mostra l’analisi realizzata da Kpmg per la European Leagues, il divario finanziario tra i campionati e soprattutto all’interno dei tornei stessi. Alberto Colombo, vicesegretario generale della European Leagues commenta così su MF-Milano«Disi parla puntualmente ogniqualvolta si sta ragionando sulla riforma delle competizioni ...

NCN_it : CALCIO E FINANZA – SUPERLEGA, NETTO RIFIUTO DALLA EUROPEAN LEAGUES #SuperLega #EuropeanLeagues #rifiuto… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Spal nel mirino di un fondo d’investimento USA: Dal Nord America, un nuovo investitore guarda… - Giusepp87907736 : Sono circa 70 i milioni già gudagnati dalla #Juventus qualificandosi agli ottavi della #UCL Non considerando il mar… - Nico_Piaz : Era calcio e non finanza - manuel44725775 : @pignafisherman Il Milan è in mano a un fondo, hanno chiesto le documentazioni che sono state fornite/verranno forn… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza Inter, Conte e la Champions: tutti i numeri del flop Calcio e Finanza La Juventus lancia il suo canale ufficiale su Twitch

Anche il club bianconero sbarca sulla piattaforma di livestreaming di proprietà del colosso statunitense Amazon.

La Spal nel mirino di un fondo d’investimento USA

Il club estense, presieduto da Walter Mattioli, sarebbe finito nel mirino di un fondo d'investimento statunitense.

Anche il club bianconero sbarca sulla piattaforma di livestreaming di proprietà del colosso statunitense Amazon.Il club estense, presieduto da Walter Mattioli, sarebbe finito nel mirino di un fondo d'investimento statunitense.