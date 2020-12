Brandon Bernard, giustiziato negli Usa il condannato a morte più giovane in 70 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Mi dispiace. Sono le uniche parole che posso dire che spieghino del tutto come mi sento oggi e come mi sono sentito quel giorno”. Queste le ultime parole di Brandon Bernard, 40 anni, detenuto giustiziato alle 21.27 di ieri nel carcere di Terre Haute, in Indiana, Stati Uniti. Bernard, il più giovane a essere giustiziato in quasi 70 anni, fu condannato a morte nel 1999 per il rapimento e per l’omicidio, insieme ad altri quattro adolescenti, di Todd e Stacie Bagley. All’epoca Bernard aveva 18 anni. Christopher Valva, la persona del gruppo che sparò ai Bagley (all’epoca 19enne) è stato giustiziato a settembre. Bernard è il nono detenuto ad essere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Mi dispiace. Sono le uniche parole che posso dire che spieghino del tutto come mi sento oggi e come mi sono sentito quel giorno”. Queste le ultime parole di, 40, detenutoalle 21.27 di ieri nel carcere di Terre Haute, in Indiana, Stati Uniti., il piùa esserein quasi 70, funel 1999 per il rapimento e per l’omicidio, insieme ad altri quattro adolescenti, di Todd e Stacie Bagley. All’epocaaveva 18. Christopher Valva, la persona del gruppo che sparò ai Bagley (all’epoca 19enne) è statoa settembre.è il nono detenuto ad essere ...

