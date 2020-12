Black Panther 2 | Marvel Studios non sostituirà Chadwick Boseman

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante il Disney Investor Day, Kevin Feige ha annunciato che nessun attore verrà scritturato per il ruolo di T’Challa (precedentemente affidato al compianto) nel film2. Inoltre, il Presidente diha annunciato che l’atteso lungometraggio arriverà al cinema con alcune settimane di ritardo.2, opening July 8, 2022, is being written & directed by Ryan Coogler. Honoring’s legacy & portrayal of T’Challa, @will not recast the character, but will explore the world of Wakanda & the rich characters introduced in the first film.— Disney (@Disney) December 11, 2020 Pochi mesi fa, ...