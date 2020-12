Benevento | ripartono due mercati rionali | “Un segnale importante”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti comunica che gli uffici preposti del Comune dihanno autorizzato l’apertura aggiuntiva delle attività mercatali da tenersi il sabato a Piazza Cardinal Pacca e il lunedì a Via Bonazzi, fino al 4 gennaio 2021. “Abbiamo cercato di dare un chiarodi vicinanza alla categoria: sia l’apertura del sabato a Piazza Cardinal Pacca che quella del lunedì a via Bonazzi si vanno ad aggiungere, infatti, a quelle già previste e calendarizzate”. Quanto detto, a conferma della volontà dell’amministrazione comunale e del Sindaco Clemente Mastella a supportare, ove possibile, le richieste delle categorie interessate al fine di mitigare il periodo di crisi oramai generalizzato e diffuso in tutto il territorio nazionale. Resta chiuso, invece, il mercato rionale del sabato a Santa ...