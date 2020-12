Bad Robot Games di JJ Abrams punta su giochi 'cross-medium' capitanato dal lead designer di Left 4 Dead (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bad Robot Games è lo studio creato dal regista JJ Abrams e recentemente è stato istituito una nuova divisione di sviluppo interna per creare proprietà originali per tutte le piattaforme. La nuova sede si chiama Bad Robot Games Studio e sarà guidata dal veterano del settore Michael Booth, che in precedenza è stato lead designer di Left 4 Dead presso Valve, e più recentemente ha lavorato come direttore della realtà virtuale di Facebook. Bad Robot Games Studio collaborerà con i reparti cinematografici e televisivi di Bad Robot per creare storie che possono "vivere attraverso più medium". Il primo progetto dello studio sarà un titolo tripla A per PC e console che verrà ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Badè lo studio creato dal regista JJe recentemente è stato istituito una nuova divisione di sviluppo interna per creare proprietà originali per tutte le piattaforme. La nuova sede si chiama BadStudio e sarà guidata dal veterano del settore Michael Booth, che in precedenza è statodipresso Valve, e più recentemente ha lavorato come direttore della realtà virtuale di Facebook. BadStudio collaborerà con i reparti cinematografici e televisivi di Badper creare storie che possono "vivere attraverso più". Il primo progetto dello studio sarà un titolo tripla A per PC e console che verrà ...

