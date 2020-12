Andrea Orlando: “Inutile negare che Giuseppe Conte ha fatto errori, ricucire è difficile” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sì agli strappi, ma ricucire è difficile. A dirlo è Andrea Orlando che, in un’intervista a Repubblica, commenta la situazione Governo. Andrea Orlando, Vicesegretario del Pd, in un’intervista a Repubblica, ha fatto il punto sull’attuale situazione a Palazzo Chigi, dove in queste ore si fanno sempre più insistenti le voci circa una possibile crisi di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sì agli strappi, maè difficile. A dirlo èche, in un’intervista a Repubblica, commenta la situazione Governo., Vicesegretario del Pd, in un’intervista a Repubblica, hail punto sull’attuale situazione a Palazzo Chigi, dove in queste ore si fanno sempre più insistenti le voci circa una possibile crisi di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ultimenotizie : I problemi nella maggioranza 'ci sono: la questione è se questi problemi li vogliamo risolvere o strumentalizzare.… - DuccioTessadri : Le facce di Speranza e Andrea Orlando, per dire... - SimoneAlliva : Forse #Conte non è più «un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste» come diceva #Zingaretti.… - Michele_Arnese : QUESTIONE DI STAFF 'Ritengo necessario individuare intorno a Conte figure di più stretto accordo con la maggioranz… - stefyorlandogf : CHI STATE SALVANDO? #gfvip #andrea #zelletta #stefania #orlando #selvaggia #roma #giacomo #urtis #tommaso #zorzi… -