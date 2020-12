«Aachoo» | l’ultima opera di Banksy | una donna starnutisce e perde la dentiera

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Sembra un riferimento alla pandemia di Coronavirusrivendicata dall’artista di stradasulla sua pagina Instagram. Nel murales apparso nel sobborgo di Totterdown, a Bristol nel Regno Unito, si vede unaanziana di piccola statura avvolta in foulard chee nel farlocontrollo sia del bastone e della borsa che teneva in una mano, sia dellache “scappa” dalla sua bocca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Non è la prima volta che l’artista affronta il tema della pandemia. A luglio aveva realizzato una serie di graffiti nella metropolitana di Londra, poi rimossi dall’azienda che la gestisce, che ...