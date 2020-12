A Roma cremazioni in tilt, lunga fila di bare nel deposito a Prima Porta: “Ormai sono 1.100” (Di venerdì 11 dicembre 2020) In difficoltà i cimiteri della Capitale: a Prima Porta le cremazioni sono andate in tilt, con un incremento di lavoro quasi pari al doppio rispetto a quello del 2019. Nel frattempo, aumentano le bare in fila nel deposito: “sono 1.100”. Di nuovo troppi i morti e le vittime provocate da questa gravosa emergenza sanitaria. Se L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) In difficoltà i cimiteri della Capitale: aleandate in, con un incremento di lavoro quasi pari al doppio rispetto a quello del 2019. Nel frattempo, aumentano leinnel: “1.. Di nuovo troppi i morti e le vittime provocate da questa gravosa emergenza sanitaria. Se L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

