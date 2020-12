Zacapa il rum dei sensi persi nei tempi perduti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Pensate ad una voce gridante dall’albero maestro: “Capitanc’è una vela a dritta in avvicinamento. Sembra un mercantile battente bandiera spagnola”. “Alzate i coltellacci, 30 gradi a dritta, andiamo a prenderci la gloria, il bastardo sarà pieno di rum“. Disse Capitanassaporandoe vortici di oblio. Strana presentazione direte, ma non stona

È arrivata a Milano e Torino la Zacapa Enchanted Dinner, la home delivery che abbina a una cena d'autore un'esperienza multisensoriale ...Il Natale sarà più intimo ma non per forza meno saporito e interessante. Puoi ordinare Zacapa Enchanted Dinner direttamente a casa tua per provare un'esperienza culinaria straordinaria e non solo.