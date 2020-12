X FACTOR 2020, FINALE/ Diretta e vincitore: Casadielgo vs Little Pieces of Marmelade (Di venerdì 11 dicembre 2020) X FACTOR 2020, FINALE live show: Diretta, vincitore e ospiti 10 dicembre. Chi trionferà tra Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Xlive show:e ospiti 10 dicembre. Chi trionferà tra Blind, Casadilego, N.A.I.P. e iof

IlContiAndrea : #XF2020 tira un sospiro di sollievo dopo la debacle dello scorso anno grazie all’uragano pop #Emma e non solo. La F… - SkyItalia : Questa sera alla finale di #XF2020 @sonolamadame1 e SUPER OSPITI i @Negramaro!? Vi aspettiamo alle 21.15 su Sky Uno - dituttounpop : X Factor 2020 la finale: i video dei duetti della prima manche #xf2020 - NoemitaQ : RT @Machete_Mnlt: Siamo alla finalissima!! Facciamo vincere Eli, votate Casadilego qui ???? Android: - zazoomblog : X Factor 2020 la finale in diretta su Sky e Now Tv: eliminati NAIP e Blind; Casadilego e LPOM i finalisti -… -