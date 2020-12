(Di giovedì 10 dicembre 2020) : stasera in onda l’ultima puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan Xsi avvia alla conclusione: è per stasera alle 21.15 su Sky Uno l’appuntamento con la finale del programma condotto da Alessandro Cattelan. Sono Casadilego, Blind, Little Piece of Marmalade e N.A.I.P a giocarsi… L'articolo Corriere Nazionale.

OpelItalia : #OpelMokka-e affianca #OpelCorsa-e per accompagnare @mikasounds, Brand Ambassador #Opel, Emma, Hell Raton, Manuel A… - MarioManca : #XF2020: la parola ai finalisti e ai giudici - infoitcultura : X Factor 2020 verso la finale, il sogno dei quattro finalisti si avvicina - infoitcultura : Le canzoni assegnate ai finalisti di X Factor 2020 - ACLAYsuper : RT @OpelItalia: #OpelMokka-e affianca #OpelCorsa-e per accompagnare @mikasounds, Brand Ambassador #Opel, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor finalisti

X Factor 14, i finalisti pubblicano i loro primi EP: stasera in onda l’ultima puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan X Factor si avvia alla conclusione: è per stasera alle 21.15 su Sky Uno ...Solo tre esibizioni separano i 4 talenti rimasti in gara dalla vittoria. Casadilego, NAIP, Blind o LPOM: chi vincerà questa quattordicesima ...La semifinale di X Factor 2020 di Casadilego è iniziata con l’emozionante duetto accanto a Lazza per la canzone Catrame Finale di X Factor 2020, Casadilego è tra i quattro finalistiSono BLIND, CASADILEGO, LITTLE PIECES OF MARMELADE e N.A.I.P. i finalisti dello show di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan accompagnerà il pubblico nel round finale e proclamerà il vincitore di questo #XF2020.X Factor 2020: chi sono i quattro finalisti e chi è il favorito Tutto quello che c'è da sapere su Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade Laura Berlinghieri