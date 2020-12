Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qual è il cast completo di Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson in onda stasera – 10 dicembre 2020 – su Rai 1? Il film del 2017 diretto da Stephen Chbosky, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio, vede come protagonista assoluto Jacob Tremblay nei panni del piccolo August ‘Auggie’ Pullman, bambino con una malformazione craniofacciale causata dalla sindrome di Treacher Collins. Al suo fianco grandi attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli: Julia Roberts: Isabel Pullman Owen Wilson: Nate Pullman Jacob Tremblay: August ‘Auggie’ Pullman Izabela Vidovic: Olivia ‘Via’ Pullman Mandy Patinkin: preside Tushman Daveed Diggs: prof. ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qual è ilcompleto di, ilconin onda stasera – 10 dicembre 2020 – su Rai 1? Ildel 2017 diretto da Stephen Chbosky, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio, vede come protagonista assoluto Jacob Tremblay nei panni del piccolo August ‘Auggie’ Pullman, bambino con una malformazione craniofacciale causata dalla sindrome di Treacher Collins. Al suo fianco grandi attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli:: Isabel Pullman: Nate Pullman Jacob Tremblay: August ‘Auggie’ Pullman Izabela Vidovic: Olivia ‘Via’ Pullman Mandy Patinkin: preside Tushman Daveed Diggs: prof. ...

zazoomblog : Wonder – cast trama e info sul film con Julia Roberts - #Wonder #trama #Julia #Roberts - MoliPietro : Wonder – cast, trama e info sul film con Julia Roberts -