Valeria Marini manda una canzone ad Amadeus: è in lizza per Sanremo 2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valeria Marini ha inviato una canzone inedita per essere tra i nuovi big in gara al Festival di Sanremo 2021. Amadeus l’accetterà tra gli artisti pronti ad esibirsi all’Ariston? Valeria Marini è una delle showgirl più amate dal pubblico del piccolo schermo. La showgirl, oltre a prendere parte a numerosi progetti televisivi, come reality show L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha inviato unainedita per essere tra i nuovi big in gara al Festival dil’accetterà tra gli artisti pronti ad esibirsi all’Ariston?è una delle showgirl più amate dal pubblico del piccolo schermo. La showgirl, oltre a prendere parte a numerosi progetti televisivi, come reality show L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Bellacanzoneit : Valeria Marini presenta un brano per Sanremo 2021? > - PaluzzoM : Io non voglio essere stronzo ma se Valeria Marini viene scelta per Sanremo e non uno dei cantanti che in questo per… - yourbisness_ : RT @meta_moro: In che senso Valeria Marini al Festival di Sanremo come cantante in gara?! - 8antonio8989 : Valeria Marini ha presentato una canzone per #sanremo2021 - Novella_2000 : Valeria Marini vuole partecipare a Sanremo e ha contattato Amadeus -