Val di Susa, tensione tra No Tav e forze dell'ordine: cariche e lancio di lacrimogeni

Torna la tensione in Val di Susa, dove un gruppo di No Tav è entrato in contatto con le forze dell'ordine a Venaus. Alla fine dell'assemblea che si è svolta al presidio, per decidere i nuovi appuntamenti dopo che questa notte sono iniziati i lavori per ampliare la recinzione del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, circa 150 persone hanno raggiunto il paese con l'intento di raggiungere Giaglio e portare solidarietà agli attivisti dei Mulini in Clarea. La fiaccolata dei No Tav, come si vede dalle immagini, si è avvicinata allo schieramento di carabinieri in tenuta antisommossa. Da lì le cariche e il lancio di lacrimogeni.

