USD/CAD: il dollaro canadese ai minimi del 2018 dopo la decisione della BOC (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'USD/CAD è sceso al minimo pluriennale di 1,2778 dopo che la Banca del Canada ha emesso la sua decisione finale sui tassi di interesse dell'anno. Anche i prezzi relativamente più alti del petrolio hanno contribuito. USD/CAD ha mostrato un trend decrescente dopo la decisione sui tassi di interesse della Banca del Canada In una dichiarazione, la Bank of Canada ha deciso ieri di lasciare i tassi di interesse invariati allo 0,25%. Ciò era in linea con le aspettative generali degli investitori forex e degli analisti. Era anche in linea con le precedenti indicazioni della banca centrale. Oltre ai tassi, la banca ha lasciato intatte le sue politiche di quantitative easing. Continuerà ad acquistare obbligazioni per un valore di almeno 4 miliardi di dollari fino al 2021. Questo lo rende il più grande ...

Il dollaro canadese dimostra debolezza nelle ultime settimane. I prezzi si avvicinano alla resistenza di 1,60 su EUR/CAD, che da anni argina i tentativi di inversione ...

La startup londinese dei pagamenti Revolut si lancia nell'acquiring, ovvero l'accettazione dei pagamenti online con carta da parte delle aziende: Revolut Business va a fare concorrenza a Stripe e Adye ...

USD/CAD Analisi Il cambio USD/CAD probabilmente è diretto ancora più in basso Da Fawad Razaqzada - 04.12.2020 Questo articolo è stato scritto in esclusiva per Investing.com Il dollaro USA sarà messo ancora una volta alla prova oggi con la pubblicazione del report sull’occupazione non...

USD CAD (US Dollaro / Dollaro Canadese) La coppia di valute dollaro americano vs dollaro canadese è molto popolare per la grande quantità di attività commerciali transfrontaliere che si svolgono tra gli Stati Uniti e il Canada. Il CAD è considerato una valuta commodity per la grande quantità di risorse naturali, in particolare di petrolio, che vengono estratte ed esportate ai paesi vicini ...

Descrizione USD/CAD (Dollaro USA/Dollaro Canadese) USDCAD è il rapporto di cambio tra il Dollaro USA (USD) e il Dollaro canadese (CAD).. Scopri la quotazione in tempo reale, news, commenti e previsioni sul cambio USDCAD.

