'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Garantire una perfetta continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il medico, da remoto e in totale sicurezza. È questo l'obiettivo dell'Applicazione SM3.0 (Studio medico 3.0), disponibile e scaricabile gratuitamente dai dispositivi Android e a breve anche iOS, che beneficia del contributo incondizionato di Angelini Pharma, impegnata a fianco dei medici di medicina generale per sostenere e facilitare il loro lavoro non solo in questo momento di estrema emergenza, ma anche in futuro, considerato il ruolo fondamentale che la telemedicina sta giocando nel ridisegnare il sistema sanitario attraverso la salute e le cure digitali. “In questo momento difficile ci siamo chiesti come poter essere vicini alla classe medica, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, purtroppo anche in termini di vite ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Garantire una perfetta continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il, da remoto e in totale sicurezza. È questo l'obiettivo dell'Applicazione SM3.0 (Studio3.0), disponibile e scaricabile gratuitamente dai dispositivi Android e a breve anche iOS, che beneficia del contributo incondizionato di Angelini Pharma, impegnata a fianco dei medici di medicina generale per sostenere e facilitare il loro lavoro non solo in questo momento di estrema emergenza, ma anche in futuro, considerato il ruolo fondamentale che la telemedicina sta giocando nel ridisegnare il sistema sanitario attraverso la salute e le cure digitali. “In questo momento difficile ci siamo chiesti come poter essere vicini alla classe medica, duramente colpita dalla pandemia di Covid-19, purtroppo anche in termini di vite ...

TV7Benevento : 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia... - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia - MassimoChiaram7 : RT @Adnkronos: 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia - Adnkronos : 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Sm3 arriva 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia Adnkronos 'Sm3.0', arriva App per parlare col proprio medico di famiglia

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Garantire una perfetta continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il medico, da remoto e in ...

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Garantire una perfetta continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il medico, da remoto e in ...