Sci alpino, orari gare fine settimana Val d'Isere e Courchevel. Programma, tv, streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Siamo ai nastri di partenza di un fine settimana davvero importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Stiamo infatti per vivere una due-giorni tutta in salsa francese, dato che gli uomini saranno di scena in Val d'Isere, mentre le donne saranno impegnate a pochi chilometri di distanza, ovvero a Courchevel. Per quel che riguarda il comparto maschile si inizierà a fare sul serio dal punto di vista delle prove veloci, dato vedremo la prima discesa e il primo supergigante stagionale. Passando al Circo Bianco al femminile, invece, saranno le porte larghe a farla da padrone, con due giganti che andranno a mettere in palio 200 pesantissimi punti anche in ottica Sfera di Cristallo, con Petra Vlhova che proverà a rintuzzare gli attacchi delle rivali.

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Coppa del Mondo di Sci Alpino 2020 / 2021: Calendario gare sulle Dolomiti Dolomiti Review BELLUNO Si sono fatti ore ed ore sugli sci salendo con le pelli

LE SENTINELLEBELLUNO Si sono fatti ore ed ore sugli sci salendo con le pelli di foca per soccorrere persone rimaste isolate. Sono ogni giorno in prima linea per monitorare i siti valanghivi del post..

Slavine controllate: sulle Tofane è entrato in funzione il nuovo sistema OBellX

CORTINA D'AMPEZZO - I boati si sono ripetuti a lungo, scesi dalla Tofana, ieri pomeriggio, ed hanno rimbombato per tutta la conca d’Ampezzo. Guardando nella nebbia, nel cielo che ...

