Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha fatto sognare i fan, dall’inizio della loro storia negli studi di “Uomini&Donne” poi nel 2017 alla proposta di nozze in diretta all'”Isola dei Famosi”. E proprio quel matrimonio, più volte rimandato, sembra essere annullato per sempre. Gli indizi dell’addio ci sono e lasciano poco spazio a dubbi: la magia si è spenta e loro si sono allontanati. Del resto i diretti interessati non confermano, ma nemmeno smentiscono. Ognuno di loro latita dalla pagina social dell’altro da alcune settimane, cosa strana per una coppia che ha sempre vissuto sotto i riflettori. L’ultima foto pubblicata da Rosa con Pietro è del 25 ottobre, lui ha postato lo scatto di un bacio appassionato con la sua compagna il 20 novembre e poi più nulla. Nelle ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020) La coppia formata daha fatto sognare i fan, dall’inizio della loro storia negli studi di “Uomini&Donne” poi nel 2017 alla proposta di nozze in diretta all'”Isola dei Famosi”. E proprio quel matrimonio, più volte rimandato, sembra essere annullato per sempre. Gli indizi dell’addio ci sono e lasciano poco spazio a dubbi: la magia si è spenta e loro si sono allontanati. Del resto i diretti interessati non confermano, ma nemmeno smentiscono. Ognuno di loro latita dalla pagina social dell’altro da alcune settimane, cosa strana per una coppia che ha sempre vissuto sotto i riflettori. L’ultima foto pubblicata daconè del 25 ottobre, lui ha postato lo scatto di un bacio appassionato con la sua compagna il 20 novembre e poi più nulla. Nelle ...

chiacallop : Oggi ero dal parrucchiere e di fianco a me c’era Rosa Perrotta. Confermata l’amaretto con l’avvocato - zazoomblog : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ai ferri corti: nozze annullate? - #Perrotta #Pietro #Tartaglione #ferri - Mi85121752 : @screnni Non C'entra nulla con lei?? ma hai sentito che si dice che Rosa Perrotta si sia lasciata con il compagno?????? - infoitcultura : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Lei rompe il silenzio - infoitcultura : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: separazione in vista? Il gossip -