Ristoranti e bar chiusi alle 18 fino a marzo…anzi no: è caos tra Comuni e Regione Lazio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Locali chiusi alle 18 fino a primavera… o forse no? Non c’è molta chiarezza in vista delle decisioni da prendere sugli orari di bar e Ristoranti. D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità, aveva ipotizzato la chiusura prolungata ma dopo il commento dei commercianti le dichiarazioni sono cambiate. Poco dopo è infatti intervenuto Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio: “Nessuna decisone sulla chiusura dei locali fino alla prossima primavera, decideremo in sintonia con le altre Regioni e con il governo come abbiamo sempre fatto“. Dulcis in fundo la Sindaca Virginia Raggi ieri ha firmato un ordinanza che prevede più flessibilità per i commercianti. Leggi anche: Roma, clienti al banco e assembramenti all’ingresso: scattano sanzioni e chiusura per 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Locali18a primavera… o forse no? Non c’è molta chiarezza in vista delle decisioni da prendere sugli orari di bar e. D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità, aveva ipotizzato la chiusura prolungata ma dopo il commento dei commercianti le dichiarazioni sono cambiate. Poco dopo è infatti intervenuto Daniele Leodori, vicepresidente della: “Nessuna decisone sulla chiusura dei localialla prossima primavera, decideremo in sintonia con le altre Regioni e con il governo come abbiamo sempre fatto“. Dulcis in fundo la Sindaca Virginia Raggi ieri ha firmato un ordinanza che prevede più flessibilità per i commercianti. Leggi anche: Roma, clienti al banco e assembramenti all’ingresso: scattano sanzioni e chiusura per 2 ...

