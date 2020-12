Riformare la Pubblica Amministrazione è un’impresa ardua | ma Conte può riuscirci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) di Cristina Zibellini Questa del Recovery fund sembra essere considerata unanimemente un’occasione storica. Aggiungerei: una di quelle che possono cambiare lo stato di cose esistenti, nonostante la stratificata, secolare realtà che le presuppone. E’ qualcosa da far tremare le gambe e, forse, solo uno come Giuseppe, che appare avere l’intelligenza dei fatti, l’onestà di chi è out rispetto ai mondi di quelli che sanno sempre tutto e stanno da sempre in ogni luogo del sistema dei poteri, quasi un modo mistico di credere nella possibilità di governare, può guidare questa impresa. E’ chiaro che il premier, e chi con lui sta governando in questi mesi, sa che la strozzatura è rappresentata dalle resistenze dei burocrati ministeriali, nella diffusa opacità e inconcludenza dei comportamenti dell’centrale, ...