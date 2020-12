Napoli-Real Sociedad, programma e telecronisti Sky e TV8 Europa League 2020/2021 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Napoli-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Tutto pronto allo stadio San Paolo per questo match da dentro o fuori per gli azzurri, che per la certezza di essere ai sedicesimi hanno bisogno almeno di un pareggio. Fischio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 10 dicembre. Napoli-Real Sociedad sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e su TV8 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ile isu Sky e TV8 di, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di. Tutto pronto allo stadio San Paolo per questo match da dentro o fuori per gli azzurri, che per la certezza di essere ai sedicesimi hanno bisogno almeno di un pareggio. Fischio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 10 dicembre.sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e su TV8 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. SportFace.

