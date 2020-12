Massimo Boldi/ "Irene Fornaciari? Vorrei venisse a vivere con me. Le mie figlie..." (Di giovedì 10 dicembre 2020) Massimo Boldi vorrebbe andare a vivere con Irene Fornaciari, ma non nasconde qualche difficoltà nel rapporto con le tre figlie. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020)vorrebbe andare acon, ma non nasconde qualche difficoltà nel rapporto con le tre

EverydayBio : RT @lasoncini: Bestia (cit. Massimo Boldi) - Agenzia_Dire : A due anni dall’uscita sul grande schermo di ‘Amici come prima’, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano, per la… - Matte_o6 : “Festival” di Pupi Avati è l’unico film decente in in cui Massimo Boldi è protagonista. - RitaC70 : Domenica In, Massimo Boldi 'un luminare'. In studio dalla Venier, travolto dagli insulti: 'L'ha fatto davvero?' - VoceDiStrada : VDS GOSSIP Massimo Boldi innamorato: “Chiedo a Irene di vivere con me” -