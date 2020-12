L’intenso appello della Merkel | «Non mi rassegno a 590 morti al giorno»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) «Il discorso più emotivo della cancelliera». La Bild racconta con queste parole l’intenso intervento di Angela Merkel al Bundestag. La cancelliera ha chiesto ai Laender un lockdown più duro di quello attualmente in vigore in Germania per rallentare la diffusione del Covid. La richiesta è stata di ridurre al massimo i contatti nel periodo delle feste.