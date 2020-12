La mangiatoia è luogo di esclusione | quando nacque Gesù nessuno si abbuffò

globalistIT : - michele150381 : @Luca__Pagani Pare che la mangiatoia sia un luogo aperto al pubblico -

Ultime Notizie dalla rete : mangiatoia luogo

Globalist.it

Francesco ha anticipato la messa alle 19.30: il Papa non si cura dei comodi formalismi, che non apprezzano orari che disturbino il rito consumistico.Sono passati quasi ottocento anni da quando San Francesco realizzò il primo presepe della storia a Greccio, in provincia di Rieti. Un momento storico che ha dato vita ad una delle tradizioni più impor ...