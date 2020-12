I prezzi del greggio salgono nonostante l’aumento delle scorte USA (Di giovedì 10 dicembre 2020) I prezzi del greggio sono aumentati per il secondo giorno a causa del continuo ottimismo legato ai vaccini. Il sentimento positivo del mercato ha portato gli investitori a guardare oltre la crescita dell’offerta negli Stati Uniti. I futures WTI sono aumentati dello 0,18% a 45,76$. Anche il WTI ha registrato un trend rialzista, arrivando a 49,18$. prezzi del petrolio greggioI mercati del petrolio ignorano l’aumento dell’offerta Il 9 dicembre, l’Energy Information Administration ha diffuso i dati sulle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti. La scorsa settimana la quantità di petrolio in giacenza è aumentata di 15,189 milioni di barili rispetto alla variazione attesa di -1,424 milioni di barili. È la seconda settimana consecutiva che le ... Leggi su invezz (Di giovedì 10 dicembre 2020) Idelsono aumentati per il secondo giorno a causa del continuo ottimismo legato ai vaccini. Il sentimento positivo del mercato ha portato gli investitori a guardare oltre la crescita dell’offerta negli Stati Uniti. I futures WTI sono aumentati dello 0,18% a 45,76$. Anche il WTI ha registrato un trend rialzista, arrivando a 49,18$.del petrolioI mercati del petrolio ignoranodell’offerta Il 9 dicembre, l’Energy Information Administration ha diffuso i dati sulledi petroliodegli Stati Uniti. La scorsa settimana la quantità di petrolio in giacenza è aumentata di 15,189 milioni di barili rispetto alla variazione attesa di -1,424 milioni di barili. È la seconda settimana consecutiva che le ...

Ultime Notizie dalla rete : prezzi del Le auto elettriche sostengono i prezzi del litio Energia Oltre Tui accusa 3 miliardi di perdite, ma l’estate 2021 è già meglio di quella 2019

La luce in fondo al tunnel. E' quella che vede il gruppo tedesco Tui dopo aver chiuso l'anno fiscale 2019-2020 accusando perdite per 3 miliardi di euro ...

Roma, San Lorenzo, sale il grido di dolore di baristi e ristoratori: «Perdite dell’80%»

San Lorenzo, il quartiere universitario di Roma appoggiato alle mura aureliane di Porta Tiburtina e noto per la sua vita notturna spesso fuori controllo, alla sera oramai è irriconoscibile.

