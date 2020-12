Hady Sy | che fine ha fatto Oumar di 4-4-2 – Il gioco più bello del mondo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Vi ricordate diSy, il ragazzino che interpretavadi 4-4-2 – Ilpiùdel, cheha. (screenshot video)Un film a episodi non certo indimenticabile, per raccontare il lato romantico del calcio: in molti forse avranno visto 4-4-2 – Ilpiùdel, prodotto da Paolo Virzì e in cui quattro giovani registi italiani provavano a raccontare il calcio dal loro punto di vista. Uno di loro, Michele Carrillo, diplomato in regia nel 2003, nato a Capua l’11 aprile del 1976, si è spento un paio di anni fa: aveva solo 42 anni. Gli altri hanno avuto carriere dalle alterne fortune. Leggi anche: Edwige Fenech oggi irriconoscibile: cheha ...

Il successo radiofonico degli sketches di Sy e Testot si conferma anche in tv, con il programma Omar et Fred: le spectacle, e nelle pièces che il duo porta a teatro. È a Canal+ che Sy incontra il famoso duo comico Eric e Ramzy, che lo coinvolge nella commedia La Tour Montparnasse infernale, nel 2001, di Charles Nemes, offrendogli il suo primo ruolo sul grande schermo, seppur molto piccolo.Hady Sy, Actress: 4-4-2 - Il gioco più bello del mondo. Hady Sy is an actress, known for 4-4-2 - Il gioco più bello del mondo (2006).