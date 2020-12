“Giulio Regeni seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: le accuse dei pm di Roma a 4 agenti dei servizi egiziani (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torture e sevizie con oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni che gli causarono “acute sofferenze fisiche” portandolo lentamente alla morte. Sono i pm di Roma a ricostruire nell’atto di chiusura delle indagini gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni, catturato e Torturato a morte dalla National Security egiziana dal 25 gennaio al 3 febbraio 2016, quando il suo corpo senza vita venne ritrovato lungo l’autostrada del deserto che collega Il Cairo ad Alessandria. La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sull’uccisione del ricercatore friuliano, emettendo quattro avvisi di chiusura delle indagini, un atto che solitamente prelude la richiesta di rinvio a giudizio, per altrettanti appartenenti ai servizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Torture e sevizie con oggetti roventi, calci, pugni,che gli causarono “acute sofferenze fisiche” portandolo lentamentemorte. Sono i pm dia ricostruire nell’atto di chiusura delle indagini gli ultimi, drammaticidi vita di Giulio, catturato ea morte dNational Security egiziana dal 25 gennaio al 3 febbraio 2016, quando il suo corpo senza vita venne ritrovato lungo l’autostrada del deserto che collega Il Cairo ad Alessandria. La procura diha chiuso l’inchiesta sull’uccisione del ricercatore friuliano, emettendo quattro avvisi di chiusura delle indagini, un atto che solitamente prelude la richiesta di rinvio a giudizio, per altrettanti appartenenti ai...

