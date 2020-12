GF VIP 5, Dayane non sopporta gli scherzi di Selvaggia e Giulia «Buttano il cibo. Io so cosa vuol dire morire di fame» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dayane Mello (US Endemol Shine) Si erano tanto supportate, ma qualcosa si è rotto negli ultimi giorni. Nonostante la complicità iniziale, Dayane Mello sembra infatti non sopportare più la presenza di Selvaggia Roma e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip ed è bastato un semplice scherzo, che l’ha svegliata alle prime luci dell’alba, per litigare in maniera accesa con l’ex partecipante di Temptation Island. Selvaggia e Giulia sono entrate in stanza, insieme a Giacomo Urtis, per svegliare Pretelli, interrompendo di fatto il sonno di Dayane. Dopo essersi lamentata con tutti i suoi compagni, la Mello ha cercato di spiegare il suo punto di vista alla Roma, che però non ha voluto ascoltarla: “C’è poco da parlare. Era uno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020)Mello (US Endemol Shine) Si erano tanto supportate, ma qualsi è rotto negli ultimi giorni. Nonostante la complicità iniziale,Mello sembra infatti nonre più la presenza diRoma eSalemi nella casa del Grande Fratello Vip ed è bastato un semplice scherzo, che l’ha svegliata alle prime luci dell’alba, per litigare in maniera accesa con l’ex partecipante di Temptation Island.sono entrate in stanza, insieme a Giacomo Urtis, per svegliare Pretelli, interrompendo di fatto il sonno di. Dopo essersi lamentata con tutti i suoi compagni, la Mello ha cercato di spiegare il suo punto di vista alla Roma, che però non ha voluto ascoltarla: “C’è poco da parlare. Era uno ...

