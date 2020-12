Fred De Palma conquista la Spagna con “Se illuminaba” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fred De Palma unico italiano ai Los40: il rapper, sul palco con Ana Mena, ha conquistato la Spagna con la hit “Se illuminaba” Il successo di Fred De Palma in Spagna continua senza sosta. Il rapper si è esibito al celebre Gala dei Los40 Music Awards, il più importante premio musicale del Paese, dove è stato l’unico italiano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020)Deunico italiano ai Los40: il rapper, sul palco con Ana Mena, hato lacon la hit “SeIl successo diDeincontinua senza sosta. Il rapper si è esibito al celebre Gala dei Los40 Music Awards, il più importante premio musicale del Paese, dove è stato l’unico italiano… L'articolo Corriere Nazionale.

