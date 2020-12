Ferrari - L' ad Louis Camilleri rassegna le dimissioni | l' interim a Elkann

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 dicembre 2020)ha deciso dire le, con effetto immediato, dal ruolo di amministratore delegato e di membro del consiglio di amministrazione della. Il manager maltese ha attribuito a "motivi personali" la decisione di lasciare non solo la Casa di Maranello, ma anche la presidenza della multinazionale Philip Morris.L'. "Laha fatto parte della mia vita e servirla come amministratore delegato è stato un grande privilegio. La mia ammirazione per gli straordinari uomini e donne di Maranello, per la passione e la dedizione che mettono in tutto ciò che fanno è illimitata", ha dichiarato. "Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla società dal 2018 e so che gli anni ...