"È entrato in ospedale con le sue gambe, poi...". Valerio Scanu piange dalla Daniele, il padre ha il Covid, tracollo improvviso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Suo papà sta lottando come leone. Valerio Scanu ne parla per la prima volta a Storie italiane. Ora è ricoverato in ospedale per il Covid. "È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre", dice Valerio. "Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l'ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno traserito in ospedale" racconta Scanu, distrutto dal dolore. "Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all'altro", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Suo papà sta lottando come leone.ne parla per la prima volta a Storie italiane. Ora è ricoverato inper il. "È andato incon le sue, dopo il tampone positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre", dice. "Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l'ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno traserito in" racconta, distrutto dal dolore. "Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all'altro", ...

