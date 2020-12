Due fratelli divorziano dalle mogli e le informano su WhatsApp: la reazione delle donne è inaspettata (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una coppia di fratelli decide di chiedere il divorzio alle rispettive mogli; ma piuttosto che passare attraverso avvocati e giudici, i due pensano di esplicare tutte le cavillose procedure attraverso dei semplici messaggi su WhatsApp. Tuttavia la reazione delle due consorti, dopo aver ricevuto la singolare comunicazione telematica, giunge inaspettata per i mariti; a quel punto la vicenda diventa più complicata rispetto a quanto i due uomini avevano pensato. Se infatti i due fratelli avevano sperato di evitare lunghe trafile burocratiche, le mogli sembrano non essere state dello stesso parere. La richiesta di divorzio su WhatsApp Al momento della singolare decisione i due fratelli si trovavano domiciliati in America, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una coppia didecide di chiedere il divorzio alle rispettive; ma piuttosto che passare attraverso avvocati e giudici, i due pensano di esplicare tutte le cavillose procedure attraverso dei semplici messaggi su. Tuttavia ladue consorti, dopo aver ricevuto la singolare comunicazione telematica, giungeper i mariti; a quel punto la vicenda diventa più complicata rispetto a quanto i due uomini avevano pensato. Se infatti i dueavevano sperato di evitare lunghe trafile burocratiche, lesembrano non essere state dello stesso parere. La richiesta di divorzio suAl momento della singolare decisione i duesi trovavano domiciliati in America, ...

