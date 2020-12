Dall’Arena di Verona emerge uno scheletro intatto

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) VENEZIA – “Eccezionale scoperta oggi in un arcovolo interno dell’Arena. Lo scheletro intatto di una donna con la sua sepoltura è emerso mentre è in corso il cantiere di restauro. Archeologi e Soprintendenza faranno analisi e test per risalire alla datazione e alla storia”. Lo annuncia il sindaco di Verona, Federico Sboarina, in un post sulla sua pagina Facebook.