Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X | il gioco sembra girare meglio sulla console di Microsoft

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Trustedreviews ha passato un po' di tempo con le versionididopo aver provato la versione PC. Il sito ha voluto approfondire ilsu PS5 eX per vedere cosa possono aspettarsi i giocatori sulle due. A quanto pare, i risultati sono relativamente impressionanti su tutta la linea e il titolo offre immagini nitide e prestazioni soddisfacenti nella maggior parte delle aree. Tuttavia, ci sono alcuni notevoli compromessi in mostra che vale la pena prendere in considerazione. In primo luogo, è chiaro che né PS5 néX (e le loro vecchiedi base) raggiungono una risoluzione 4K, sebbene cerchino di raggiungere un livello di qualità dell'immagine che ...

marcosboxorg : Marco's Box: Cyberpunk 2077 può essere eseguito su Linux grazie a Proton 5.13-4 - - infoitscienza : Cyberpunk 2077, mappa un po' più piccola di The Witcher 3 ma parecchio densa - infoitscienza : Cyberpunk 2077, grossi problemi su console old gen, le versioni meno mostrate? - Marcooo83 : Marco's Box: Cyberpunk 2077 può essere eseguito su Linux grazie a Proton 5.13-4 - - oOShinobi777Oo : In Cyberpunk 2077 quando vi troverete nell'Hotel, se vi aggirerete per i tavoli vi imbatterete in Hideo Kojima -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

Trustedreviews ha passato un po' di tempo con le versioni console di Cyberpunk 2077 dopo aver provato la versione PC. Il sito ha voluto approfondire il gioco su PS5 e Xbox Series X per vedere cosa pos ...In un periodo di grandi uscite come Cyberpunk 2077, trovano posto anche produzioni minori come quella di cui vi parlerò quest'oggi, disponibile ...

Cyberpunk 2077 Dai creatori di The Witcher 3: Wild Hunt

Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità.

Cyberpunk 2077 — from the creators of The Witcher 3: Wild Hunt

Cyberpunk 2077 is an open-world, action-adventure story set in Night City, a megalopolis obsessed with power, glamour and body modification. You play as V, a mercenary outlaw going after a one-of-a-kind implant that is the key to immortality.

Cyberpunk 2077 | Xbox

Cyberpunk 2077 è un'avventura dinamica con mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dall'apparenza e dalle modificazioni del corpo. Giocherai nei panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell'immortalità.